Ratownicy medyczni mówią „dość!”

Dopiero gdy śmigłowce LPR zaczęły lądować w centrum stolicy, Ministerstwo Zdrowia zauważyło powagę sytuacji. Co czwarta karetka w kraju nie wyjeżdża z powodu braku obsady. Wojewoda mazowiecki zwrócił się do MON z prośbą o oddelegowanie żołnierzy z kwalifikacjami ratownika medycznego lub pielęgniarki do obsady w 40 zespołach ratownictwa medycznego.

Minister Adam Niedzielski, kiedy już dostrzegł protest, przekonywał, że chodzi wyłącznie o ratowników pracujących na kontraktach. To nieprawda.