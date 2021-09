Biedni lekarze

Wzorowana na religijnym wyznaniu wiary i przysięgach romantycznych patriotów retoryka etosu lekarskiego z dekady na dekadę brzmi coraz bardziej nieautentycznie.

Ha, tacy aż biedni to może nie są. Na początek zarabiają 5 tys. na rękę, a dobrze ustawiony „pod kątem” firm farmaceutycznych i w dodatku mający udziały w jakiejś prywatnej klinice profesor może zgarnąć i dziesięć razy tyle. Społeczeństwo coraz mniej się z lekarzami lubi. Za dużo pracują na zbyt wielu etatach, a i tak trudno się do nich dopchać. A jak prywatnie, to okropnie drogo. Ludzie mają dość tych przepracowanych i przepłacanych doktorów.

Być może po raz pierwszy w dziejach lekarze mają powody obawiać się swoich pacjentów, wynajmowanych przez nich adwokatów i sprowadzanych do szpitali dziennikarzy.