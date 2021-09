Po raz pierwszy od lat dogadali się między sobą i protestują solidarnie wszyscy: lekarze, rezydenci, pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, zrzeszeni w jednym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym Ochrony Zdrowia.

Nie widać szans na zakończenie protestu medyków. Zawiesili co prawda białe miasteczko pod kancelarią premiera na jedną dobę, a potem zmienili formułę protestu na „cichy dyżur”, ale stało się tak tylko z powodu tragicznego incydentu, do jakiego doszło w ostatnią sobotę. 94-letni mężczyzna, który strzelił sobie w twarz, zmarł w szpitalu, mimo że protestujący medycy udzielili mu natychmiast fachowej pomocy. Jak podało RMF FM, emerytowany wojskowy miał przy sobie list. Napisał w nim, że to protest przeciwko strajkowi medyków, który ocenia jako polityczny.