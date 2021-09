Drugie otwarcie Tuska

Władze Platformy dysponują od kilku tygodni wynikami szeroko zakrojonych badań dotyczących młodych Polaków – ich zwyczajów, aspiracji, preferencji. Badania zamówiła komercyjna firma, partia dostała ich wyniki do wglądu. – Te badania zupełnie zmieniły moje postrzeganie młodych. Okazuje się, że w przeciwieństwie do starszych pokoleń wcale nie aspirują, aby przenosić się do wielkich miast czy też być postrzeganymi jako przedstawiciele elit. Liczy się swojskość, ich mała ojczyzna.