Lęk przed studentem

Wrzesień. Zaraz zajęcia! Sto tysięcy nauczycieli akademickich powoli ogarnia niepokój.

Tak wiele się w ostatnich latach wydarzyło i zmieniło, że nikt już nie wie, na czym stoi. Reforma Kudryckiej, na której dodatkowo swego asa położył Gowin, całkowicie zmieniając ustrój akademicki, nie wydała jeszcze owoców. To jednak tylko kwestia czasu. Tysiące pracowników drżą o swoje posady. Ich los zależy dziś od publikacji, a publikacje od dostępu do grantów finansujących badania. Wszyscy, od magistra do profesora, znaleźli się w sytuacji permanentnej konkurencji. A to oznacza, że muszą być wygrani i przegrani.