Pat w Trybunale Julii Przyłębskiej trwa

Jak było do przewidzenia, Trybunał Julii Przyłębskiej znowu nie wydał wyroku w sprawie wniosku premiera o uznanie, że polskie prawo ma pierwszeństwo przed unijnym. Tym razem uzasadnieniem odroczenia rozprawy była potrzeba przygotowania się sędziów do zadawania pytań stronom. To wyjaśnienie ośmiesza sędziów i obniża autorytet Trybunału – jeśli to jeszcze możliwe. Ale jest raczej pretekstem niż powodem. Problem bowiem w tym, że Trybunał Przyłębskiej orzec nie może, bo cokolwiek orzeknie – będzie źle.