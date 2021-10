Dlaczego piece grzewcze są coraz droższe?

Kiedy na wiosnę ceny kotłów zaczęły lawinowo rosnąć, w branży zrobił się spory ruch.

Ceny komponentów i materiałów do budowy pieców wystrzeliły w górę.

Kupno pieca grzewczego to obecnie bardzo gorący temat, bo pieców nie ma. A jak są, to piekielnie drogie. Jeszcze na początku roku u producentów panował zimowy marazm. W marcu na rynku zaczęło się robić dynamicznie, bo ceny komponentów wystrzeliły w górę. – Na wyprodukowanie jednego nowoczesnego kotła grzewczego potrzebuję zamówić pół tony blachy. Materiał kosztował wcześniej 2,2 zł za kg. Z czego od 10 do 20 proc. i tak szło na straty jako odrzut. Teraz za tę samą blachę płacę 5,7 zł – wylicza Robert Dziubeła, właściciel firmy Defro, która jest jednym z największych producentów systemów grzewczych w Polsce.