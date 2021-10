Bardzo skromna działalność ministra Wójcika

Mija rok, odkąd Michał Wójcik, wiceprezes Solidarnej Polski, został powołany do rządu na ministra bez teki. Do jego obowiązków należy podejmowanie zadań związanych z obroną praw obywatelskich oraz ochroną tożsamości europejskiej. Ma też monitorować dobre rozwiązania dotyczące przeciwdziałania nieprawidłowościom w tych dwóch obszarach w instytucjach publicznych (w szczególności w państwach UE). Nie do końca idzie to w parze z osobistymi i politycznymi przekonaniami ministra, które choćby ostatnio wyraził na Twitterze: „Radni Sejmiku Małopolskiego nie zgodzili się na uchylenie uchwały dotyczącej zakazu ideologii LGBT.