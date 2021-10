Trawienie agonii

Na Wyspach Owczych padł rekord: ludzie zabili półtora tysiąca delfinów, zwierzęta umierały w męczarniach podczas dorocznego polowania grindadrap u wybrzeży Danii. Taka tradycja.

W Azji na targach wywleka się psy z bambusowych klatek i bije po głowach pałkami. To psy „na mięso”. W Polsce na fermach futrzarskich hoduje się zwierzęta, zabija je i obdziera ze skóry. Na futro. Pytamy: po co komu dziś mięso? A futra? I co to za jakaś upiorna „tradycja”?

„Dlaczego jest pani wegetarianką?”, zapytał dziennikarz pisarkę Marguerite Yourcenar. „Bo nie bardzo wiem, jak miałabym strawić agonię” – odparła. Ta anegdota krąży wśród profesorów paryskiej Sorbony, przytaczają ją Murielle Gagnebin i Julien Milly w książce, której tytuł można przetłumaczyć jako „Wstydliwe obrazy” („Les images honteuses”, 2006).