Polacy nauczyli się cenić członkostwo we wspólnocie.

Polityczne zamówienie Jarosława Kaczyńskiego było jasne, więc Trybunał Julii Przyłębskiej posłusznie ogłosił, że unijne instytucje łamią polską konstytucję i naruszają suwerenność (pisze o tym Ewa Siedlecka). W odpowiedzi w ponad 120 miastach kilkaset tysięcy Polaków wyszło w niedzielę na ulice, by pokazać swoje przywiązanie do Unii; tylko w Warszawie demonstrować miało 80–100 tys. To największe manifestacje od zeszłorocznych protestów wywołanych aborcyjnym orzeczeniem Trybunału.