Dlaczego nie przemawiacie głośniej?

Dlaczego w tygodniach paniki związanej z ewentualnym „polexitem” politycy tzw. opozycji nie ruszają rozmawiać z ludźmi, żeby tłumaczyć, ile wszyscy stracimy, jeśli pozwolimy na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej?

Na ostatniej demonstracji w sprawie pozostania w Unii Europejskiej było ponad 100 tys. osób. „A co, jeśli czeka nas los Anglików?” – słychać było w tłumie. Próbowałyśmy odpowiedzieć sobie na to pytanie, a nasz felieton zamienił się w dwugłos.

Sylwia rozumie zagubienie ludzi, którzy nie wiedzą już, w jaki sposób radzić sobie z otaczającą ich stęchlizną. Wbrew temu, co twierdzi nasz kolega po piórze – że wszelkie „zrywy inteligenckie” są tylko po to, aby karmić własne ego – należy starać się pomagać i nieść – tak, brzmi to naiwnie – dobro.