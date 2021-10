Wnyki Błaszczaka, mur Kaczyńskiego

Nikt naprawdę nie wie, ile zwierząt ginie na granicy polsko-białoruskiej. Ani też jak będą się rozmnażać, gdy ich ścieżki godowe zostaną przecięte murem. Ani na jakich zasadach strzelać będą w tym rejonie myśliwi, którzy już się szykują „na granicę”.

Wszystko wskazuje na to, że w zamkniętej strefie objętej stanem wyjątkowym będą mogli swobodnie poruszać się myśliwi.

W zeszłym tygodniu w Białowieży ludzie mówili o dwóch jeleniach zaplątanych w zwoje piekielnego drutu. Zwierzęta wykrwawiły się na śmierć. – Pewnie nikt nie był w stanie im pomóc i wyplątać z ogrodzenia ani użyć broni, by skrócić cierpienia zwierząt – mówi Adam Wajrak. – Bo to straszna śmierć jest. Drut kaleczy, wyrywa całe kawałki mięsa, a im bardziej zwierzę próbuje się uwolnić, tym mocniej się rani. Może to trwać całymi godzinami.

Obrona propagandowa

Jak dokładnie wygląda taka śmierć, pokazali jeszcze we wrześniu białoruscy pogranicznicy, którzy zamieścili w internecie filmy o polskim drucie.