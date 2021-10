Z życia sfer

Rząd liczy na to, że nasz mur, tak jak mur chiński, będzie widoczny z kosmosu.

W ramach Polskiego Ładu PiS obiecuje kilka wielkich inwestycji. Najbardziej ekscytująco zapowiada się inwestycja w masywny, pięciometrowy mur na granicy polsko-białoruskiej. Ma to być nowoczesny mur na miarę naszych rosnących aspiracji cywilizacyjnych. Jego wysokość (5 m) zagwarantuje, że nie przeskoczy go żaden niedożywiony islamista czy zoofil. O rozmachu projektu świadczy to, że gdyby mur został postawiony pionowo, bez trudu przebiłby atmosferę i sięgnął przestrzeni kosmicznej.

Rozciągający się na dystansie 180 km obiekt pobije wielkością supernowoczesny tunel pod kanałem La Manche.