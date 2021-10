Mizerski na bis

Nawet przeciwnicy przyznają, że rządowi pod kierunkiem premiera Morawieckiego wiele się udaje. Szczególnie skuteczny jest on w osiąganiu celów odwrotnych od zamierzonych. Lista osiągnięć jest długa.

Po przeprowadzeniu przez rząd reformy usprawniającej i przyspieszającej funkcjonowanie sądów funkcjonują one coraz wolniej. Z kolei na skutek działań zmierzających do uzdrowienia służby zdrowia służba ta ledwo żyje.

W wyniku wdrożenia przez rząd programu Mieszkanie plus, polegającego na budowie tanich mieszkań, te mieszkania nie zostały wybudowane. Po zapowiedzi premiera dotyczącej powstania fabryki polskich aut elektrycznych fabryka do dziś nie powstała. A po zeszłorocznym ogłoszeniu przez premiera zwycięstwa nad pandemią koronawirusa pandemia rozlała się po kraju, doprowadzając do lockdownu i śmierci tysięcy ludzi.