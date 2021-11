Zapracowana jak pierwsza dama

Prezydencka minister Bogna Janke broniła w Radiu Zet Agaty Kornhauser-Dudy, która nie odpowiedziała na zaproszenie do protestu „Matki na granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie!”. „Pani prezydentowa nie dostała żadnego zaproszenia do udziału w tej inicjatywie. Wydaje mi się, że wypada, by pierwszą damę zaprosić do udziału w akcji w jakiś bardziej bezpośredni sposób” – mówiła. Widać, zaproszenie wysłane drogą elektroniczną to dla prezydentowej za mało. Do Michałowa pojechały Anna Komorowska, Jolanta Kwaśniewska, poparcie dała także Danuta Wałęsa.