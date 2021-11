Ręce mdleją

PiS można zaufać, bo jest zakochany w polskim społeczeństwie i jego przyszłości.

Było to w bardzo pradawnych czasach, gdy małpy zeszły z drzew i poczuły twardy grunt pod nogami. Ze zdziwieniem spostrzegły, że nie rozumieją tego, co mówią do siebie. Tak właśnie powstał homo sapiens. Oczywiście są przypadki, że ktoś się z kimś porozumie, nawet jakiś kraj z innym krajem. Ale porozumienia mają to do siebie, że wietrzeją. Jedna ze stron się rozmyśli, sięgnie po broń i… W końcu dwie wielkie wojny już się wymknęły ludzkości z rąk.

Teraz będzie trzecia, przynajmniej tak zapowiadają.