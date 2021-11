W „Newsweeku” rozmowa z Wandą Traczyk-Stawską, żołnierką powstania warszawskiego: „Piszemy z Anią Trzeciakowską list do prezydenta o zdelegalizowanie tego marszu [narodowców] 11 listopada. (…) Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, czyli naszym zwierzchnikiem też. I my, powstańcy, oczekujemy od niego zdelegalizowania tego marszu, żebyśmy razem z tysiącami ludzi mogli pójść w normalnym marszu i świętować Niepodległość. To będzie krótki list”. „Wierzy pani, że adresat zareaguje pozytywnie?