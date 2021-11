Rekord czwartej fali. 10,4 tys. nowych zakażeń koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś 10,4 tys. nowych zakażeń koronawirusem, co stanowi wzrost o prawie jedną czwartą w stosunku do ubiegłego tygodnia. To również najwięcej przypadków infekcji od kwietnia.

Jak podało dziś Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby zanotowano w Polsce 10 429 zakażeń koronawirusem. To wzrost o 24 proc. w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Ostatni raz próg 10 tys. zakażeń przekroczyliśmy 23 kwietnia 2021 r. (10 863 przypadki infekcji). Najwięcej potwierdzonych zakażeń jest w województwach: mazowieckim (2036), lubelskim (1761), podlaskim (708), pomorskim (654), łódzkim (637), dolnośląskim (614), małopolskim (589), śląskim (558), kujawsko-pomorskim (478), wielkopolskim (465), podkarpackim (451), warmińsko-mazurskim (439), zachodniopomorskim (415), świętokrzyskim (214), opolskim (160), lubuskim (134). 116 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. W ciągu doby kolejnych 707 pacjentów zostało przyjętych do szpitali. Według informacji wiceministra zdrowia Waldemara Kraski większość z nich to osoby niezaszczepione. „Pacjentów niestety przybywa, i to już nie tylko w tych województwach wschodnich” – mówił w TV Republika. W tej chwili w szpitalach jest już ponad 8 tys. zakażonych pacjentów. Z powodu covid-19 zmarły 44 osoby, natomiast z powodu współistnienia covid z innymi schorzeniami – 80 osób. Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 mln 45 tys. 102 przypadków. Zmarło 77 tys. 145 osób. Nawet 40 tys. zakażeń dziennie Apogeum czwartej fali ma nastąpić na przełomie listopada i grudnia. „Możemy się spodziewać nawet 40 tys. zakażeń dziennie” – powiedział „Faktowi” 2 listopada minister zdrowia Adam Niedzielski. Według szefa MZ fala narasta wolniej niż przed rokiem ze względu na wysoką barierę odporności wynikającą z zaszczepienia bądź przechorowania covid-19. Co z możliwymi restrykcjami? Niedzielski zapowiedział, że „w przewidywalnej perspektywie najbliższych dwóch–trzech tygodni” rząd nie widzi potrzeby wprowadzania nowych restrykcji, „chyba że będziemy mieli do czynienia z jeszcze większym przyspieszeniem zakażeń, a tym samym hospitalizacji. Wówczas będzie to argument za restrykcjami”. Trzecia dawka szczepień na covid w Polsce 2 listopada ruszył w Polsce proces wystawiania skierowań na zaszczepienie trzecią dawką dla wszystkich dorosłych osób, które przeszły wcześniej pełny cykl szczepień. Skierowanie będzie wystawione każdemu, komu minie sześć miesięcy od podania ostatniej dawki szczepionki na koronawirusa. Według Johns Hopkins University do tej pory na świecie zakaziło się koronawirusem ponad 244,5 mln osób (najwięcej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji, Turcji i Indiach). Zmarło ponad 5 mln osób.