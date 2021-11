Od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie, grozi kobietom, lekarzom i organizacjom, takim jak Aborcja Bez Granic.

Co jeśli lekarz coś zatai, jeśli nie da skierowania na badanie? Co jeśli będzie czekał, aż obumrze płód? W rok po orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej Polki boją się coraz bardziej. I one, i lekarze.

Te daty są już symboliczne. 22 października 2020 r. Trybunał Julii Przyłębskiej orzeka, że „aborcja z powodu ciężkiej wady płodu jest niezgodna z polską konstytucją”. Polki znów wychodzą na ulice pod sztandarem Strajku Kobiet, z gniewnymi hasłami na ustach i plakatach. 27 stycznia 2021 r. Trybunał publikuje orzeczenie, prawo wchodzi w życie. 22 października 2021 r. mija rok od wyroku, jest okazja do refleksji, podsumowań i skromniejszego protestu Polek pod hasłem „Bronimy życia”.