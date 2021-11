Zapis do kasy

Kiedyś pomagali Jarosławowi Kaczyńskiemu wygrywać wybory. Dziś, korzystając z milionowych budżetów marketingowych największych państwowych spółek, dbają o interesy walczących ze sobą frakcji PiS; sami świetnie na tym zarabiają. Kolejna opowieść o tym, jak władzę zamienia się na pieniądze.

Trzy tygodnie temu, z powodu fatalnej atmosfery związanej z wymianą prezesa, z PKO BP odeszła Aleksandra Gieros-Brzezińska, dyrektorka marketingu i komunikacji. „Wielkie podziękowanie za pracę przy budowie Naszej Katedry PKO” – napisał do niej w mediach społecznościowych Zbigniew Jagiełło, który w czerwcu, pod presją centrali PiS, po 12 latach złożył rezygnację z funkcji prezesa banku. Prywatnie to przyjaciel premiera. – Na jej miejsce ma przyjść do banku Anna Plakwicz, specjalistka PiS od piaru.