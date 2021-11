Duża grupa migrantów na przejściu w Kuźnicy. Spodziewane siłowe forsowanie granicy

W poniedziałek na zamkniętym przejściu granicznym w Kuźnicy po białoruskiej stronie zgromadziło się setki osób. „Sytuacja wygląda jak przygotowanie do siłowego forsowania granicy” – informuje Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora służb specjalnych.

Setki osób na przejściu granicznym po białoruskiej stronie granicy gromadzą są od rana, wciąż dołączają kolejne grupy. Jak informuje Straż Graniczna odbywa się to pod nadzorem białoruskich służb. Na filmach udostępnionych przez SG widać dużą grupę funkcjonariuszy białoruskich, którzy nie reagują na kolejne grupy przybywających na przejście migrantów. „Sytuacja wygląda jak przygotowanie do siłowego forsowania granicy” – pisze na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik informuje z kolei, że „polskie służby są przygotowane na każdy scenariusz”. Sytuację na granicy z góry obserwuje śmigłowiec polskiej policji, w okolicy przejścia zgromadzone są też siły polskich funkcjonariuszy, którzy mają nie dopuścić do siłowego wdarcia się migrantów do Polski.

„Spodziewamy się, że będzie próba siłowego sforsowania granicy. W tej chwili skierowane są tam wszystkie nasze siły, jakie mogliśmy tam skierować” – informowała rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska na poniedziałkowej konferencji prasowej. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Kuźnicy nie doszło do próby siłowego forsowania granicy, chociaż na odcinku granicy podlegającym placówce Straży Granicznej w Czeremsze siłowo do Polski próbowało wejść ok. 60 osób. Próba ta była bezskuteczna.





Od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przy granicy.Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy.Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021

Jak informuje Żaryn, obecna próba masowego, nielegalnego, wejścia do Polski to skutek plotek rozpuszczanych wśród migrantów, które dodatkowo uwiarygadniane były przez białoruskie służby. Miały one informować koczujących przy granicy, że pojawią się tam autobusy, które przetransportują ich do Niemiec. Ale, jak informują polskie służby, migranci zostali oszukani, nie ma zgody na nielegalne przekroczenie granicy. Polskie służby przez głośniki nadają komunikaty, że żadne autobusy nie będą podstawiane.



Obecna próba masowego, nielegalnego, wejścia do Polski to skutek plotek rozpuszczanych wśród migrantów, które dodatkowo uwiarygadniane były przez białoruskie służby.



Migranci byli okłamywali. Przekonywano ich o możliwości transportu do Niemiec. Niebezpieczne kłamstwa. https://t.co/fh98O9FPRZ — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021

W pierwszym rzędzie widać nagromadzenie dzieci i rodzin, choć stanowią one znaczącą mniejszość w grupie migrantów.



Manipulowanie obrazem agresji białoruskiej, granie na emocjach trwa. https://t.co/fh98O9FPRZ — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021

W niedzielę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniło, że wszystkie służby zgromadzone po polskiej stronie w okolicy obozowiska migrantów pozostają w gotowości.

Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Wszystkie nasze służby są w gotowości.



Przez głośniki nadawane są komunikaty w kilku językach. pic.twitter.com/kMu6Y4M0Nc — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 14, 2021

O poruszeniu wśród migrantów, gromadzeniu się białoruskich służb, a nawet pojawieniu się telewizyjnego wozu transmisyjnego informowała już przed południem podlaska Służba Graniczna. Według strażników z koczowiska zniknęły namioty, a obozujący tam dotąd migranci dostają od białoruskich służb „instrukcje, sprzęt oraz gaz”. „Widać, że strona białoruska przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania” – ostrzegła podlaska SG.

W obozie w okolicach Kuźnicy w mijającym tygodniu mogło przebywać nawet 4 tys. migrantów. W weekend z Mińska napływały kolejne liczne grupy. Obozowisko położone jest tuż przy drucie kolczastym, a po jego drugiej stronie – też w niewielkiej odległości – stoją polscy żołnierze, policjanci i funkcjonariusze straży granicznej. Wsparły ich także siły WOT.

Czytaj także: Kryzys na granicy. W Sejmie festiwal samochwalstwa i obłudy

Morawiecki: Polska granica ostateczną barierą dla reżimu Łukaszenki

W wywiadzie udzielonym Rafałowi Białkowskiemu z PAP swoją perspektywę na sytuację na granicy przedstawił także premier Mateusz Morawiecki. „Polska granica będzie skuteczną i ostateczną barierą dla działań Łukaszenki” – oświadczył. „Wiemy już, że żeby zatrzymać reżim białoruski, nie wystarczą same słowa. Mamy świadomość, że potrzebne będą wzmocnione sankcje” – mówił Morawiecki. Miał o nich rozmawiać z premierami Litwy i Łotwy, z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem, a także z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. „W UE rośnie przekonanie, że kryzys z którym się mierzymy, to nie tylko sprawa Litwy, Łotwy, Polski, ale całej wspólnoty” – zapewnił premier. Wśród kolejnych możliwych sankcji wymienił całkowite zamknięcie granicy, czyli „odcięcie reżimu od korzyści gospodarczych”. Wspomniał także o rozważanym z przywódcami Łotwy i Litwy uruchomieniu artykułu 4. NATO. „To rozwiązanie, które przewiduje, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo któregokolwiek z państw sojuszniczych. Wydaje się, że jest to coraz bardziej potrzebne. Bo nie wystarczy już tylko, byśmy publicznie wyrażali swoje zaniepokojenie” – tłumaczył Morawiecki, podkreślając konieczność zaangażowania całego sojuszu.

Posłuchaj podkastu „Polityki”: Jak rząd sobie radzi z kryzysem na granicy z Białorusią

Reżimowi Łukaszenki premier Morawiecki zarzucił ofensywę dezinformacyjną. „Kłamstwo, manipulacja i dezinformacja to podstawowa broń Rosji, a teraz również Białorusi” – mówił. W odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób polski rząd zamierza zwalczać tę dezinformację, premier zapowiedział kontrofensywę informacyjną. Bo, jak uważa Mateusz Morawiecki, „kłamstwo można zwalczać tylko prawdą”. W zapowiedzianej „kontrofensywie informacyjnej” premier widzi istotną rolę dziennikarzy, do których zaapelował, by nie dali się zwieść pokusie „klikalności”. „Wszyscy wiemy, że sensacyjne newsy najlepiej się sprzedają, ale na takiej logice żeruje dzisiaj białoruski reżim” – podkreślił.

Czy jednak dziennikarze zostaną wpuszczeni na teren obecnie objęty stanem wyjątkowym? „Nie mam obaw, jeśli chodzi o prezentowanie prawdziwych danych z granicy, natomiast obawiam się, że w obecności kamer prowokacje będą się tylko nasilać” – mówił Morawiecki. „Dziś sytuacja jest na tyle napięta, że w przypadku przerwania kordonu wzdłuż granicy dziennikarze byliby narażeni na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia” – podkreślił.

Ewa Siedlecka: Koagulacja umysłów, czyli ugotowana żaba

Przedłużony już przez Sejm stan wyjątkowy w pasie przygranicznym może trwać tylko do końca listopada. Morawiecki zapowiedział, że rząd opracowuje nowe rozwiązania i regulacje pozwalające na dalszą skuteczną działalność służb w ramach ochrony granicy.

Kolejne pushbacki i interwencje na granicy

W niedzielę rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz przekazała Polskiej Agencji Prasowej informację o zatrzymaniu w gminie Dubicze Cerkiewne 22 osób, które siłowo wdarły się na terytorium Polski. Pozostali migranci z blisko 50-osobowej grupy zostali zatrzymani przez wojsko i funkcjonariuszy Straży Granicznej jeszcze przy pasie drogi granicznej i doprowadzeni do linii granicy.

Gen. Cieniuch dla „Polityki”: Wojsko na granicy z Białorusią to błąd

Tymczasowa zapora na granicy została sforsowana w obecności osób w mundurach białoruskich. Migranci rzucali kłodami drewna, gałęziami i kamieniami, a ogrodzenie zostało przecięte.

W sobotę wieczorem w pobliżu Kolonii Klukowicze granicę próbowała sforsować kolejna kilkudziesięcioosobowa grupa migrantów, w pobliżu czekało także blisko 100 osób. Jak przekazała podlaska policja, funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, zostali obrzuceni kamieniami, a jeden z nich – na skutek uderzenia kamieniem w hełm – został lekko ranny.

Według rzeczniczki podlaskiej SG zdarzenie nie było siłową próbą przekroczenia granicy, ponieważ stojąca na terenie Białorusi grupa – choć zachowywała się agresywnie – nie napierała na ogrodzenie graniczne.

Z kolei polskich żołnierzy w okolicach Szudziałowa kamieniami i gruzem obrzucili białoruscy funkcjonariusze. Jak poinformował MON, nikt nie ucierpiał.

Czytaj także: Łukaszenka pęka czy blefuje? Kryzys na granicy wymyka się spod kontroli

W ciągu minionej doby Straż Graniczna odnotowała 223 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Według danych SG od początku kryzysu nielegalnie granicę próbowało przekroczyć ponad 33 tys. osób, z czego niemal 17,3 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Putin: Jesteśmy gotowi pomóc na granicy

Władimir Putin wypowiedział się w związku z oskarżeniami wobec Rosji o inspirację i pomoc Białorusi w sprowadzaniu migrantów pod polsko-białoruską granicę i działaniach zmierzających do destabilizacji w regionie. „Chcę wszystkim powiedzieć: zajmijcie się swoimi wewnętrznymi problemami, nie przerzucajcie na nikogo własnych spraw, które rozwiązywać powinny wasze resorty o odpowiednich kompetencjach” – mówił prezydent na antenie rosyjskiej TV. Według Putina Rosja nie ma żadnego związku z sytuacją na granicy i obwinia o nią kraje zachodnie, które same są sobie winne. „Same stworzyły warunki do tego, by przyjeżdżały do nich tysiące, setki tysięcy ludzi”.

Putin zadeklarował jednak pomoc: „gotowi jesteśmy pomóc na wszelkie sposoby w uregulowaniu sytuacji, jeśli oczywiście coś będzie od nas zależeć”.

Czytaj także: Kryzys na polskiej granicy jest Putinowi na rękę. Do czasu

Agresja wobec Medyków na Granicy

W ostatnim dniu swojego dyżuru w rejonie granicy osoby działające w ramach akcji Medycy Na Granicy zastały rano swoje prywatne samochody poważnie zniszczone. Do przebicia opon, potłuczenia szyb, lamp i zniszczenia karoserii najprawdopodobniej została użyta m.in. siekiera. Sprawę bada lokalna policja. „Nie tak wyobrażaliśmy sobie ostatnie dyżury Medyków Na Granicy. Żałujemy, że niesiona przez nas pomoc medyczna spotkała się z tak agresywną i brutalną reakcją” – napisali na swoim facebookowym profilu. Po nocnym ataku na ich bazę i za radą ekspertów ds. bezpieczeństwa medycy postanowili zrezygnować z ostatniego dyżuru i zakończyć akcję jeden dzień wcześniej, niż planowali. „Działaliśmy zawsze w zgodzie z etyką zawodową, prawem i zasadami bezpieczeństwa. Kończymy nasz projekt w poczuciu dobrze wypełnionego zadania i dziękujemy za Państwa wsparcie na każdym jego etapie” – napisali.