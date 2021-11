Dziennikarze będą mogli pracować na granicy. Jest projekt

Z końcem listopada przestanie obowiązywać stan wyjątkowy wzdłuż granicy z Białorusią. Rząd przygotował nowelizację ustawy, która zakłada m.in. dopuszczenie do tego terenu dziennikarzy.

W poniedziałek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. „Nowe przepisy mają zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, aby chronić granicę w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Poprawi się również bezpieczeństwo samych funkcjonariuszy SG, a w obszarze przygranicznym – na specjalnych zasadach – będą mogli pracować dziennikarze” – przekazała Kancelaria Premiera.

Co zamiast stanu wyjątkowego?

Nowelizacja zakłada m. in. możliwość wprowadzenia – na czas określony – zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie narażonych na tego typu działania (zakaz ten będzie mógł być wprowadzony na określonym obszarze na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji). Rozwiązanie to nie będzie dotyczyć m.in. mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów oraz osób korzystających z przejść granicznych. Właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób – w szczególności dziennikarzy. W nowelizacji przewidziano także, że podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania będą mogły otrzymać rekompensaty za czas jego obowiązywania. Funkcjonariusze SG będą mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

Wcześniej Ryszard Terlecki, szef klubu PiS, mówił podczas konferencji w Sejmie, że trwają prace nad nowymi regulacjami, które mają uporządkować sprawę dostępu mediów do granicy i obszaru przygranicznego po tym, jak wygasną przepisy o stanie wyjątkowym. „Po pierwsze przypuszczam, że to będą stacje ogólnopolskie telewizyjne, a nie lokalne, a po drugie zobaczymy, bo nie ma jeszcze projektu” – mówił wicemarszałek Sejmu. Polityk odnosił się też do uwagi, że po białoruskiej stronie granicy są stacje, które czasem powielają narrację reżimu Łukaszenki – dla Terleckiego to jest jeden z powodów, dla których byłby ostrożny, jeśli chodzi o dostęp mediów do granicy. „Bo u nas też są stacje, które będą powielać propagandę Łukaszenki. Ale myślę, że niezbędne jest dopuszczenie części dziennikarzy. Nie chodzi o to, żeby tam robić wielkie zbiegowisko, tylko dopuścić przedstawicieli mediów” – powiedział Terlecki.

2 września na 30 dni w 115 miejscowościach woj. podlaskiego i w 68 miejscowościach woj. lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią został wprowadzony stan wyjątkowy. 30 września Sejm zgodził się na przedłużenie go o 60 dni, a dzień później opublikowano rozporządzenie prezydenta w tej sprawie. Oznacza to, że stan wyjątkowy obowiązuje do końca listopada.

Duża grupa migrantów na przejściu w Kuźnicy

Staż Graniczna poinformowała w poniedziałek po południu, że po stronie białoruskiej w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach cudzoziemcy tworzą od rana koczowisko-palą ogniska i rozstawiają namioty. Miejsce, gdzie do tej pory koczowali przy linii granicy, opustoszało, ale służby białoruskie dostarczają tam wodę i drewno.

Setki osób na przejściu granicznym po białoruskiej stronie granicy gromadzą się od rana, jak informowała SG, odbywało się to pod nadzorem białoruskich służb. „Sytuacja wygląda jak przygotowanie do siłowego forsowania granicy” – napisał na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik informował z kolei, że „polskie służby są przygotowane na każdy scenariusz”. Sytuację na granicy z góry obserwuje śmigłowiec polskiej policji, w okolicy przejścia zgromadzone są też siły polskich funkcjonariuszy, którzy mają nie dopuścić do siłowego wdarcia się migrantów do Polski.

„Spodziewamy się, że będzie próba siłowego sforsowania granicy. W tej chwili skierowane są tam wszystkie nasze siły, jakie mogliśmy tam skierować” – informowała rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska na poniedziałkowej konferencji prasowej. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Kuźnicy nie doszło do próby siłowego forsowania granicy, chociaż na odcinku podlegającym placówce Straży Granicznej w Czeremsze siłowo do Polski próbowało wejść blisko 60 osób. Próba ta była bezskuteczna.





Od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przy granicy.Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy.Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021

Jak informuje Żaryn, obecna próba masowego nielegalnego wejścia do Polski to skutek plotek rozpuszczanych wśród migrantów, które dodatkowo uwiarygadniane były przez białoruskie służby. Miały one informować koczujących przy granicy, że pojawią się tam autobusy, które przetransportują ich do Niemiec. Ale, jak informują polskie służby, migranci zostali oszukani, nie ma zgody na nielegalne przekroczenie granicy. Polskie służby przez głośniki nadają komunikaty, że żadne autobusy nie będą podstawiane.



Obecna próba masowego, nielegalnego, wejścia do Polski to skutek plotek rozpuszczanych wśród migrantów, które dodatkowo uwiarygadniane były przez białoruskie służby.



Migranci byli okłamywali. Przekonywano ich o możliwości transportu do Niemiec. Niebezpieczne kłamstwa. https://t.co/fh98O9FPRZ — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021

W pierwszym rzędzie widać nagromadzenie dzieci i rodzin, choć stanowią one znaczącą mniejszość w grupie migrantów.



Manipulowanie obrazem agresji białoruskiej, granie na emocjach trwa. https://t.co/fh98O9FPRZ — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021

Budowa zapory na granicy ruszy w grudniu

W poniedziałek minister Mariusz Kamiński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, a jednocześnie przewodniczący zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, ogłosił, że prace związane z wnoszeniem zapory rozpoczną się w grudniu. W poniedziałek zespół zaopiniował pozytywnie plan budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Będą budowały ją duże firmy z szerokim doświadczeniem na rynku, a umowy wykonawcami zostaną zawarte do 15 grudnia i będą one w jawne dla opinii publicznej. Część granicy, na której powstanie zapora, zostanie podzielona na cztery odcinki, na których prace będą prowadzone jednocześnie w systemie trzyzmianowym i 24 godziny na dobę.

Budowa zapory ma potrwać 180 dni i ma się ona zakończyć do końca pierwszego półrocza 2022 r. Zapora powstanie na długości ponad 180 km wzdłuż granicy z Białorusią. Będzie miała wysokość 5,5 metra wysokości, z czego 5 metrów to stalowe słupy, które zwieńczone zostaną półmetrowym zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na druga stronę. Zastosowane zostaną także nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą (czujniki ruchu wzdłuż całej granicy, kamery). Inwestycja ma kosztować 1,6 mld zł.

