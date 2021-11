Tituszki prezesa

Odpowiedź na pytanie, po co Bąkiewiczowi sojusz z PiS, jest dość łatwa i zawiera się w dwóch słowach: cztery miliony. Tyle w ciągu ostatnich lat nacjonaliści z jego organizacji dostali od państwa zarządzanego przez Jarosława Kaczyńskiego na swoją działalność. O wiele bardziej niejednoznaczna jest odpowiedź na pytanie, po co PiS współpraca z Bąkiewiczem. Pierwsze wytłumaczenie wynika z dawnej strategii Kaczyńskiego brzmiącej: „Nic ode mnie do prawej ściany”. Od zawsze prezes PiS kierował się tym, by po prawej stronie jego partii nie wyrosło silne ugrupowanie, a gdy już się pojawiało (jak np.