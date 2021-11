Ponad 28 tys. zakażeń. Rekord czwartej fali koronawirusa. Tusk: „Rząd abdykował"

Czwarta fala koronawirusa wciąż rośnie, a rząd nie wprowadza restrykcji, które pomogłyby ją opanować. Dziś zaraportowano ponad 28 tys. nowych zakażeń. Ostatniej doby covid przyczynił się do śmierci 460 osób.

Kolejny dzień fatalnych wiadomości w związku z rozpędzającą się czwartą falą koronawirusa w Polsce. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby przybyło aż 28 380 osób zakażonych koronawirusem. Covid przyczynił się do śmierci 460 osób.

Covid-19. Najwięcej zakażonych w Mazowieckiem i na Śląsku

Najwięcej nowych potwierdzonych przypadków zakażeń jest z województw: mazowieckiego (5277) oraz śląskiego (3588). Kolejne województwa, w których było dużo zakażeń, to: wielkopolskie (2607), dolnośląskie (2178), małopolskie (2176), łódzkie (1886), pomorskie (1505), lubelskie (1503), kujawsko-pomorskie (1380), zachodniopomorskie (1355), podkarpackie (1058), warmińsko-mazurskie (980), podlaskie (866), opolskie (799), lubuskie (506) i świętokrzyskie (503).

Według informacji resortu w szpitalach jest zajętych ponad 18,7 tys. łóżek covidowych (na ponad 24,5 tys.). Pod respiratorami leży 1613 zakażonych koronawirusem (dla pacjentów z covid-19 jest ich 2225).

Od początku pandemii w Polsce zakażonych koronawirusem zostało już ponad 3,4 mln osób, a zmarło 81 688. W pełni zaszczepionych jest blisko 20,3 mln mieszkańców Polski.

Tusk: Rząd abdykował w sprawie pandemii

„Rząd nigdy nie poinformował o powodach, dla których nie realizuje rekomendacji Rady Medycznej” - powiedział szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk po rozmowie z Radą Medyczną przy premierze, a przed spotkaniem zwołanym przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek w sprawie poparcia ustawy, która ma umożliwić pracodawcom dowiedzenie się, czy pracownicy są zaszczepienia na covid.

„Prawdziwy front przebiega w każdym polskim mieście, wsi, szpitalu. Dziś miejsce premiera jest w Polsce. Dziś od decyzji premiera zależy życie dziesiątek ludzi każdego dnia. Jego zaniechanie oznacza miesięcznie setki niepotrzebnych ofiar śmiertelnych. Tylko Rosja i Ukraina są w podobnej sytuacji” – dodał Tusk. „Ta abdykacja rządu, to nic nierobienie, to uderzające tchórzostwo rządu w sprawie pandemii, ta niechęć do wzięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, to jest najbardziej tragiczny koszt, jaki sobie możemy wyobrazić, bo mamy najbardziej tragiczne statystyki śmiertelności” – mówił Tusk dodając, że rządzący „patrzą tylko na słupki poparcia”.

Covid-19. Kiedy szczepienia dzieci w wieku 5–11 lat?

2 listopada ruszył w Polsce proces wystawiania skierowań na zaszczepienie trzecią dawką dla wszystkich dorosłych osób, które przeszły wcześniej pełny cykl szczepień. Skierowanie jest wystawiane każdemu, komu minie sześć miesięcy od podania ostatniej dawki szczepionki na koronawirusa.

Według zapowiedzi jeszcze w tym tygodniu Europejska Agencja Leków (EMA) ma wydać zgodę na szczepienie preparatem Pfizera dzieci w wieku 5–11 lat. To powinno umożliwić uruchomienie szczepień dzieci w tym wieku w Polsce w ciągu tygodnia od zgody EMA.

Czwarta fala koronawirusa. Rząd przespał czas na działanie

„Ktokolwiek nie wierzył prognozom, że przy braku zapór dla koronawirusa jesienna fala rozleje się ze wschodu na kraj, już wie, że eksperci się nie mylą” – komentował nie tak dawno w „Polityce” przekroczenie liczby 15 tys. zakażeń nasz dziennikarz naukowy Paweł Walewski. „Za to rząd uparcie nie wyciąga z tego żadnych wniosków. A jeśli wyciągnie, to znowu będą spóźnione. Był czas, aby zminimalizować skutki tej tzw. czwartej fali, czyli spodziewanej jesienią zwyżki nowych zakażeń. Przy wciąż niewielkim odsetku zaszczepionych (wszak dopiero niedawno przekroczyliśmy próg 51 proc., ale w młodszych grupach wiekowych sytuacja wygląda dużo gorzej, zaszczepiono np. tylko 13 proc. nastolatków) ogniska zachorowań na covid w województwach wschodnich – zwłaszcza lubelskim i podlaskim – zwiastowały niepokojącą tendencję już od początku października”.

Zdaniem Walewskiego „można było wtedy wprowadzić lokalne obostrzenia, a jeszcze lepiej ograniczyć niezaszczepionym dostęp do miejsc, gdzie odbywa się najłatwiejsza transmisja wirusa. Przespano ten moment, choć Rada Medyczna (szkoda, że tylko nieformalnie) popiera rozwiązanie francuskie, czyli posługiwanie się certyfikatami covidowymi, dającymi prawo wstępu do miejsc użyteczności publicznej”.