Nieznośna lekkość myślenia

My, druga, do niedawna niesłyszalna połowa ludzkości, wnosimy do dyskursu publicznego empatię, współodczuwanie, nacisk na budowanie więzów, a nie na ich zrywanie z powodu przerostu ego.

„Musicie o tym napisać, musicie się odnieść!”. Kryzys humanitarny na granicy wschodniej, widmo zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, homofobiczny projekt, który po raz kolejny wnoszony jest na obrady Sejmu, zamrożona od roku ustawa o Piątce dla Zwierząt. Polska krajem, gdzie rocznie zabija się ponad 6 mln zwierząt na futra, co daje nam niesławne drugie miejsce w Europie, a trzecie na świecie… Reaguj, nagłaśniaj, oburzaj się. Piszemy, domagamy się, staramy się dawać do myślenia.