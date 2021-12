Władza wynagradza

Jaka jest wymarzona praca w opinii działaczy PiS? Posada doradcy zarządu państwowej spółki. – Ale to fucha tylko dla tych najbardziej zasłużonych albo dobrze towarzysko ustawionych – podkreśla polityk PiS. I wylicza zalety takiego zatrudnienia: – Zakres obowiązków niedookreślony, bez większej odpowiedzialności, pensja wysoka i do tego samochód służbowy. Patrząc na kilku takich doradców, to mają jeszcze czas na fuchy w radach nadzorczych i dbanie o interesy polityczne swoich mocodawców, którzy ich na tych doradców wysłali.