Granica na granicy

Ukazał się raport Grupy Granica obejmującej 14 organizacji i niezrzeszonych wolontariuszy, którzy ratują życie ludziom w przygranicznej strefie zakazanej, za co są przez państwo szykanowani. Do tej pory udzielili pomocy humanitarnej i prawnej co najmniej 5370 osobom. Wiele z nich później zaginęło: ich losu – mimo że sporo z nich trafiło w ręce Straży Granicznej – nie mogą ustalić także rodziny, które oficjalnie zgłaszają się do państwa polskiego. „Polska porzuciła standardy ochrony praw człowieka oraz podstawowe zasady humanitaryzmu.