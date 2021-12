Prosimy się o kłopoty. Wariant omikron to już ostatnie ostrzeżenie

Zamożni muszą pomóc biednym zaszczepić się przeciw Covid-19. Nie tylko z pobudek moralnych, ale i dla własnego dobra.

Świat doczekał się właśnie kolejnego wariantu SARS-CoV-2, który Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zaliczyły do grupy budzących obawy (VOC, ang. Variants of Concern). Należą do nich linie rozwojowe wirusa charakteryzujące się kumulacją mutacji mogących zwiększać ryzyko reinfekcji, zmieniać kliniczny przebieg zakażenia lub znosić, przynajmniej do pewnego stopnia, skuteczność istniejących szczepionek. Omikron, bo taką literę greckiego alfabetu otrzymał wariant B.