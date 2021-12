Duży kapelusz spada na oczy

Jeden tydzień – trzy zmartwienia.

Pierwsze to „Gazeta Wyborcza” i Agora. Nie mnie rozsądzać wewnętrzne spory, zwłaszcza że niewiele wiadomo, ale krzyczeć chyba wolno. To nie jest cudzy spór. To spór nasz, który dotyczy setek tysięcy, a może i miliona czytelników. „Gazeta”, mimo nieustannych na nią ataków oraz szczucia na jej szefostwo, pozostaje liczącą się siłą, filarem kruszącej się demokracji w Polsce. Nie bez powodu jedną z pierwszych (odwołanych później) decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości był zakaz prenumeraty „Gazety”, POLITYKI i kilku innych tytułów.