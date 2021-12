Violetta Krasnowska z Grand Pressem za wywiad z prof. Ewą Łętowską

Andrzej Poczobut Dziennikarzem Roku 2021, Bertold Kittel z nagrodą „Grand Press 25-lecia”. A nasza redakcyjna koleżanka Violetta Krasnowska z grandpressowym wyróżnieniem w kategorii Wywiad za 2020 r. Gratulujemy!

Najważniejsze nagrody w branży dziennikarskiej – Grand Press – przyznane! W konkursie liczy się rzetelność, sprawność pisarska i temat. A od paru lat także determinacja, bo władza PiS nie ułatwia niezależnym mediom pracy. Cieszymy się, że wśród nominowanych znaleźli się dziennikarze „Polityki”: Malwina Dziedzic, Violetta Krasnowska (za rok 2020), Rafał Kalukin i Artur Domosławski. Szczególnie serdecznie gratulujemy wyróżnionej Grand Pressem Violetcie Krasnowskiej za wspaniałą rozmowę o przemijaniu i przygotowaniach do śmierci oraz o tym, co nas jeszcze w Polsce może czekać z prof. Ewą Łętowską.

Grand Press 25-lecia i Dziennikarz Roku 2021

Bertold Kittel otrzymał nagrodę „Grand Press 25-lecia”, specjalną nagrodę dla dziennikarzy, którzy najczęściej byli nominowani do nagród Grand Press. Kittel był nominowany do niej 20 razy.

Nagroda Dziennikarza Roku 2021 r. powędrowała do Andrzeja Poczobuta.

Laureaci nagród Grand Press 2021

Tytuł Dziennikarza Roku 2020 otrzymał Dariusz Rosiak, twórca autorskiego podkastu „Raport o stanie świata”. Tę nagrodę przyznają przedstawiciele środowiska dziennikarskiego: 68 profesjonalnych redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz internetowych.

W kategorii News nagrodę odebrał dziennikarz wrocławskiej „ Gazety Wyborczej” Jacek Harłukowicz za cykl artykułów „Sprawa śmierci Dmytro Nikiforenki”.

Pozostali nominowani to: • Marek Balawajder (Fakty RMF FM) za artykuł „Krakowska kuria ukrywała molestowanie pacjentki przez księdza”; • Malwina Dziedzic („Polityka”) za „Gejmczendżer Tuska. Były szef wraca do Polski i Platformy”; • Andrzej Gajcy (Onet) za „Nieznane kulisy wyborów kopertowych. NIK ma dowody, by postawić premiera przed Trybunałem Stanu”; • Szymon Jadczak i Patryk Słowik (Wirtualna Polska) za „Ujawniamy. Oto majątek Mateusza i Iwony Morawieckich”; • Grzegorz Łakomski (Tvn24.pl) za art. „Nie było licencji, ale już są. Tak Emilewiczowie jeździli na nartach” oraz Bianka Mikołajewska (OKO.press) za cykl „Narodowcy od Bąkiewicza z 3 milionami dotacji z rządowego funduszu”.

W kategorii Dziennikarstwo śledcze – Grand Pressa zdobyli dziennikarze „Gazety Wyborczej” z Krakowa: Paweł Figurski i Jarosław Sidorowicz za cykl „Afera Daniela Obajtka”.

Nominowali byli także: • za cykl „Partia i spółki” Mateusz Baczyński, Mateusz Bałuka, Sebastian Białach, Paweł Czernich, Kamil Dziubka, Kacper Forreiter, Magdalena Gałczyńska, Piotr Halicki, Piotr Olejarczyk,Tomasz Pajączek, Paweł Pawlik, Szymon Piegza, Mikołaj Podolski, Piotr Rogoziński, Dawid Serafin, Andrzej Stankiewicz, Marcin Terlik, Kamil Turecki, Alicja Wirwicka, Marcin Wyrwał, Edyta Żemła, Andrzej Kublik, Jacek Harłukowicz, Przemysław Jedlecki, Iwona Szpala, Agata Kondzińska, Monika Waluś, Tomasz Cylka, Tomasz Nyczka, Edyta Bryła, Hubert Orzechowski, Agata Kulczycka, Łukasz Woźnicki, Wojciech Czuchnowski, Justyna Sobolak, Anna Popiołek, Maciej Bąk, Mariusz Gierszewski, Miłosz Gocłowski, Dominik Uhlig, Jarosław Kopeć, Szymon Górka, Katarzyna Korzeniowska, Vadim Makarenko (Onet, „Gazeta Wyborcza”, Radio Zet i BiqData); • Łukasz Frątczak i Jakub Stachowiak („Superwizjer” TVN) za materiał „Człowiek Kamińskiego i wielki przemyt”; • Jacek Harłukowicz, Sebastian Klauziński, Konrad Szczygieł, Wojciech Cieśla („Gazeta Wyborcza Wrocław”, OKO.press, Fundacja Reporterów) za cykl Układ wrocławski”; • Szymon Jadczak (Wirtualna Polska) za cykl „Ujawniamy. Tak tuszowano incydent z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy” oraz • za „Szokujący raport o karabinku Grot. Jest tak zły, że zagraża żołnierzom” – Marcin Wyrwał i Edyta Żemła (Onet).

W kategorii Publicystyka nagrodzona została Katarzyna Boni za tekst „Samotność: Całun w spirytusie” opublikowany w internetowym „Dwutygodniku”.

W tej samej kategorii nominowani byli: nasz redakcyjny kolega Rafał Kalukin za tekst „Straszny zgrywus”; Agnieszka Lichnerowicz, Martyna Osiecka (Tok FM) za cykl „Żałoba i wściekłość po zakatowaniu mężczyzny przez siły reżimu. Trwają aresztowania na Białorusi”; Zuzanna Radzik („Tygodnik Powszechny”) za materiał „To nie do zniesienia. Posłuchajcie jak bardzo”; Andrzej Stankiewicz (Onet) za „Mamy się zakochać w polexicie. Wyjście z Unii Europejskiej staje się naturalnym kierunkiem polityki PiS”; Andrzej Stankiewicz, Agnieszka Burzyńska („Stan po Burzy" Onet) za „Kulisy dealu Kukiza z Kaczyńskim. Tak władza korumpuje posłów, by pacyfikować media” oraz Przemysław Wilczyński („Tygodnik Powszechny”) za artykuł „Szkolne plagi współistniejące”.

W kategorii Reportaż prasowy/internetowy nagrodę zdobyła Anny Śmigulec (Wirtualnej Polska) za materiał „Władcy ciał i umysłów”.

Pozostali nominowani to: Iga Dzieciuchowicz („Duży Format – Gazeta Wyborcza”) za reportaż „Reżyser i rozgwiazdy”; Anna Goc („Tygodnik Powszechny”) za cykl „Nie słyszę”; Anna Kiedrzynek („Duży Format – Gazeta Wyborcza”) za materiał „Co piąty weterynarz myślał o samobójstwie. Ja pękłam 23 grudnia, gdy musiałam wykonać dziewięć eutanazji”; Szymon Opryszek (OKO.press) za cykl „Moja zbrodnia to mój paszport”; Paweł Piotr Reszka („Duży Format – Gazeta Wyborcza”) za materiał „W klatce”; Janusz Schwertner (Onet) za „Piżamki”.

W kategorii Reportaż audio zwyciężyła Agnieszka Szwajgier z radia Radio 357 za cykl „Gdzie jest Joanna Segelström?”.

Pozostałe nominacje przypadły: Adamowi Bogoryja-Zakrzewskiemu (Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia) za „Królową łapówek” ; Igi Dzieciuchowicz („Pismo. Magazyn opinii”) za „Śledztwo Pisma. Sezon 3”; Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet (Redakcja Reportażu Polskie Radio Lublin) za materiały „Duszy coraz mniej” oraz „Dziennik obywatelski” ; Michałowi Janczurze (Tok FM) za cykl „Piecza” oraz Michałowi Matusowi (Outriders) za cykl „Nurt równoległy”.

W kategorii Reportaż telewizyjny/wideo nagrodzony został Marcin Gutowski za materiał „Don Stanislao” pokazany w programie „Czarno na białym” w TVN 24.

Pozostali nominowani to: Grzegorz Głuszak („Superwizjer” TVN) – „To nie ja zabiłam”; Piotr Jacoń („Czarno na białym” TVN 24) za „Wszystko o moim dziecku”; Renata Kijowska (TVN) za „Na Górze Tyrryry”; Katarzyna Lazzeri („Czarno na białym” TVN 24) za „Granicę życia i śmierci”; Janusz Schwertner, Krzysztof Hautz, Sławomir Dubowski, Łukasz Hermanowski, Marek Jarzynka (Onet) za „Spędziliśmy 24 godziny z ratownikami medycznymi. Oto jak naprawdę wygląda walka z pandemią”; oraz Rafał Zalewski („Interwencja” Polsat) za cykl „Poćwiartowali, upiekli i zjedli mężczyznę? Ruszył proces rzekomych kanibali z Łaska”.

W kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne zwyciężył Michał Fuja z materiałem „Zarobić na chorych na raka” wyemitowanym w „Superwizjerze” (TVN).

Nominację otrzymali także: Sylwia Czubkowska, Jakub Wątor, Marek Szymaniak, Matylda Grodecka (Magazyn Spider’s Web+) za cykl „CD Projekt. Niekoloryzowane”; Anna Gielewska, Konrad Szczygieł, Julia Dauksza (Fundacja Reporterów, Tvn24.pl) za cykl „Priwiet, zostałeś zhakowany. Za kulisami afery mailowej”; Ewa Ivanova („Gazeta Wyborcza”) za cykl „Lex Obajtek”; Agata Kasprolewicz („Raport o stanie świata”) za cykl „Raport z przyszłości. Jedzenie”; Dariusz Kubik („Czarno na białym” TVN 24) za materiał „Sędzia widmo” oraz Tadeusz Michrowski (Outriders) za „Złomowisko Zachodu”.

W tegorocznej i wycofanej w zeszłym roku – z powodu wątpliwości wobec jednej ze zgłoszonych prac – kategorii Wywiad zwyciężyły nasza redakcyjna koleżanka Violetta Krasnowska za rozmowę z prof. Ewą Łętowską „Nie chcę robić kłopotu” oraz Magdalena Rigamonti z radia Tok FM za cykl „Rzeczpospolita Kościelna”.

Za rok 2021 nominowani byli także: Joanna Dzikowska („Gazeta Wyborcza”) za „Himalajską ruletkę”; Rafał Kalukin („Polityka”) za „Układ się rozpada”; Tomasz Kwaśniewski („Gazeta Wyborcza”) za „Borys Budka: Sorry, ale nie jestem rewolucjonistą. Wygramy wybory przy urnach”; Donata Subbotko („Wolna Sobota – Gazeta Wyborcza”) za „Rosjanie nas penetrują”; Justyna Suchecka-Jadczak (Tvn24.pl) za „A ty musisz codziennie wracać do szkoły i nieważne, że tam każdego dnia w środku umierasz” oraz Robert Walenciak („Przegląd”) za cykl „MSZ od środka”.

Nominowani w kategorii Wywiad za rok 2020 to: Ludmiła Anannikova („Duży Format – Gazeta Wyborcza”) za „Nie bój się mojej chusty”; Karolina Lewestam („Pismo. Magazyn opinii”) za materiał „Lewe prawe loff. Rozmowa z dr. hab. Michałem Łuczewskim”; Rafał Woś („Tygodnik Powszechny”) za „Polska z dźwigu widziana – rozmowa z Krzysztofem Królem, operatorem dźwigu na poznańskich budowach”; Aleksandra Pucułek („Gazeta Wyborcza Łódź”) za „Taniec, prezenty i seks przez całą dobę”; Emilia Padoł (Onet) za „Mirosław Tryczyk: mówię przepraszam, ale nie za siebie – za dziadka” oraz Aleksandra Suława (Styl.pl) za „Wybór? Jaki wybór? To jest minimalizacja dramatu”.

Nagroda Czytelników za Książkę Reporterską Roku powędrowała do Katarzyny Wężyk za książkę „Aborcja jest” (Wydawnictwo Agora).

Nominowano także Macieja Jarkowieca za „Rewolwer obok Biblii. W co wierzy Ameryka” (Wydawnictwo Agora); Karolina Sulej za „Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady” (Wydawnictwo Czerwone i Czarne); Artur Domosławski za książkę „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana” (Wydawnictwo Wielka Litera) oraz Dionisios Sturis za „Zachód słońca na Santorini. Ciemniejsza strona Grecji” (Wydawnictwo Poznańskie).

Podczas gali przyznano również nagrodę Grand Press Digital. Trafiła ona do internetowego Radia 357. Grand Press Economy otrzymał Łukasz Wilkowicz („Dziennik Gazeta Prawna”). Nominowani w tej kategorii byli także Krzysztof Berenda (RMF FM) i Barbara Oksińska (Business Insider).

Laureatem Nagrody im. Bohdana Tomaszewskiego dla dziennikarzy sportowych został Radosław Leniarski z „Gazety Wyborczej”.

Nagrody Grand Press

Grand Press to największy konkurs dziennikarski w Polsce. Organizatorami 25. edycji konkursu są magazyn „Press” oraz Fundacja Grand Press. Gala tegorocznej edycji odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Grand Pressy przyznawane są za najlepsze materiały dziennikarskie, Dziennikarza Roku 2021 wybierają z kolei kolegia redakcyjne.

Konkurs składa się z dwóch zasadniczych części: rywalizacji w kategoriach tematycznych Grand Press oraz konkursu na Dziennikarza Roku. Przyznawane są także nagrody: Grand Press Digital, Grand Press Economy, Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego oraz – po raz drugi – za Książkę Reporterską Roku.