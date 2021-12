Prof. Ewa Łętowska o przemijaniu i przygotowaniach do śmierci. I o tym, co nas jeszcze w Polsce może czekać.

VIOLETTA KRASNOWSKA: – Myślałam, że w dobie covidu zechce pani udzielić wywiadu przez telefon. A pani: „ja niestrachliwa, zapraszam do mnie”. Naprawdę, nie boi się pani?

EWA ŁĘTOWSKA: – Nie jestem strachliwa, ale przede wszystkim nie brawuruję. Kupiłam sobie bilet do filharmonii, chciałam pójść, bo dawno nie byłam. Bywam w restauracjach, lubię je i lubię się w nich spotykać. Póki jeszcze działają, trzeba korzystać. Zupełnie nigdzie nie chodzić – to człowiek zwariuje.