Antoni Gucwiński nie żyje. Słynny twórca „Z kamerą wśród zwierząt”

Przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kojarzonych w Polsce z ogrodami zoologicznymi i opowieściami o zwierzętach.

Antoni Gucwiński, współprowadzący z żoną Hanną program telewizyjny „Z kamerą wśród zwierząt”, zmarł w wieku 89 lat we Wrocławiu – o jego odejściu poinformował prezydent miasta Jacek Sutryk.

40 lat we wrocławskim zoo

Przez 40 lat kierował wrocławskim ogrodem zoologicznym. Przez 32 prowadził z żoną jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych „Z kamerą wśród zwierząt”. Trzy razy usiłował wejść do polityki, startując najpierw w 1989 r. do Senatu z listy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, potem w 2004 do Parlamentu Europejskiego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, wreszcie w 2005 do Sejmu z listy PSL. Bezskutecznie.

Po odejściu ze stanowiska dyrektora zoo praktycznie odciął się od mediów, bardzo rzadko udzielał wywiadów – zaważyły na tym zapewne okoliczności, w jakich Antoni Gucwiński rozstał się z ogrodem. Powodem była sprawa misia Mago nagłośniona przez Fundację Viva!, która oskarżyła Gucwińskiego, że od 1997 r. przetrzymywał go w kilkumetrowym betonowym bunkrze „bez światła, wybiegu i możliwości przebywania w »naturalnych dla niego pozycjach«”.

Jak „Czterech pancernych”

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie niedźwiedzia, fundacja skierowała więc do sądu subsydiarny akt oskarżenia. Pierwszy wyrok, z 2009 r., był uniewinniający. Po kasacji w Sądzie Najwyższym sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia i drugi wyrok był kompletnie inny – uznano Antoniego Gucwińskiego winnym wieloletniego znęcania się nad niedźwiedziem brunatnym. I odstąpił od wymierzenia kary, orzekając świadczenie pieniężne w kwocie 1 tys. zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

W sprawie doszukiwano się kontekstów politycznych, część środowiska uważała, że to nagonka wynikająca z lewicowych sympatii małżeństwa Gucwińskich. Inni jednak, co po latach potwierdził Marek Górlikowski, autor wydanej w 2021 r. książki o prowadzących program „Z kamerą wśród zwierząt”, przekonywali, że nie było mowy o żadnej nagonce, a zmiana na stanowisku dyrektora wrocławskiego zoo wynikała tylko ze zmiany myślenia o ogrodach. Gucwińscy, którzy pracę zaczynali w latach 50., byli już ludźmi minionej epoki.

Sam Górlikowski w wywiadzie, jakiego udzielił „Polityce”, mówił: „Byli elementem mojego dzieciństwa, jak »Czterech pancernych«, filmy radzieckie, słomka nad łóżkiem czy Adam Słodowy. Na ich programie »Z kamerą wśród zwierząt« wychowały się całe pokolenia. Państwa Gucwińskich nie da się więc wykasować z historii Polski czy Wrocławia, choć część osób pewnie by tego chciała. Przypomina to haniebną ideę cancel culture. Jak już mówiłem, sam akt ostracyzmu to powód, dla którego zainteresowałem się państwem Gucwińskimi. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, jak do tego doszło i czy musiało dojść”.

Dwie godziny dziennie z wronami

Zwierzęta były całym jego życiem. Do tego stopnia, że w tajemnicy przed rodzicami przeniósł się z liceum w Nowym Sączu do technikum hodowlanego w Nawojowej. Był nie tylko zootechnikiem (po krakowskiej Wyższej Szkole Rolniczej), ale też doktorem nauk weterynaryjnych – weterynarię kończył już we Wrocławiu, jednocześnie pracując zoo, doktoryzował się pięć lat po tych studiach – z anestezjologii. Z żoną Hanną, która też pracowała w ogrodzie, nie mieli dzieci.

W lipcu 2021 r. dziennikarzowi „Gazety Wrocławskiej” Robertowi Migdałowi, chyba w ostatnim wywiadzie, jakiego udzielił, powiedział: „Im człowiek starszy, tym nawet te proste rzeczy zaczynają sprawiać trudność. Dawniej pójście na pocztę i zapłacenie rachunków to był drobiazg do załatwienia. W tej chwili to jest dla nas wyprawa. Zrobienie tych samych rzeczy co kiedyś, dziś – gdy człowiek jest starszy – kosztuje o wiele więcej wysiłku. I w miarę wieku pojawia się jakiś lęk: czy dam radę coś zrobić, czy będzie na to czas, czy wszystko będzie dopilnowane – takie zupełnie niepotrzebne martwienie się. Poza tym, co widzimy po sobie, zaczynamy unikać ludzi, zamykamy się w sobie. To bardzo trudny okres w życiu. Choć muszę panu powiedzieć, z drugiej strony, jest jeden plus: to wspaniały okres w życiu, bo... niczego nie musimy. Robimy, co chcemy. Na przykład dwie godziny dziennie poświęcamy wronom, dzikim ptakom”.

