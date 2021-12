Odeszła ikona walki kobiet

„Mamy prawo decydować o swoim ciele. Mamy prawo do wyboru. Walka o dostęp do aborcji to walka o godność” – deklarowała w jednym z ostatnich wywiadów Alicja Tysiąc. 15 grudnia, w wieku 50 lat, zmarła na covid. Była ikoną walki o prawo Polek do legalnego przerywania ciąży. Sama stała się ofiarą tzw. kompromisu aborcyjnego. I jako pierwsza dała tej walce swoją twarz, nazwisko i historię.

21 lat temu zaszła w nieplanowaną ciążę. Cierpiała na postępujące zwyrodnienie siatkówki.