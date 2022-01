Płatnerze i garncarze

Szczerość cenię sobie wysoko, rzadkie to dobro. Zdobyć się na nią trudno w czasach postprawdy, kultury unieważniania oraz pana premiera Mateusza Morawieckiego.

Nawet teraz jednak, nawet tu w krainie mętnej wody z Wisły zdarza się, że błyśnie gdzieś jej jasne oblicze. Na przykład wtedy, gdy dziennikarze zdybią na korytarzu sejmowym marszałka Terleckiego. Zdarzyło się ostatnio, że spytali go o sens i cele edukacji w kontekście wprowadzanych właśnie zmian zwanych dla niepoznaki lex Czarnek (zamiast na przykład „lubelska masakra piłą mechaniczną”), a on im szczerze odpowiedział, kryjąc filuterny uśmiech pod czarną maseczką, że to wszystko po to, by młodzi ludzie w jej procesie stawali się prawdziwymi patriotami.