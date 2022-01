Nadchodzi rewolucja. Wielu z nas będzie musiało zmienić zawód

Cały świat niepokoi dziś pytanie: czy grozi nam masowe bezrobocie technologiczne? W USA ocenia się, że co czwarte miejsce pracy jest zagrożone, bo ponad 70 proc. zadań dziś wykonywanych przez ludzi mogą już przejąć maszyny.

Pandemia przyspieszyła tę rewolucję. Pracodawcy, chcąc nie chcąc, zostali zmuszeni do zmiany organizacji pracy, wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, zmiany modelu prowadzenia biznesu, relacji z pracownikami. I najczęściej byli zdumieni, że to działa. Także pracownicy przeszli przyspieszoną i często niełatwą transformację cyfrową, związaną z pracą zdalną i kooperacją z innymi osobami za pośrednictwem internetu. W tym samym czasie pracodawcy rozpaczliwie poszukiwali sprzętu komputerowego, specjalistów IT, dostawców rozwiązań cyfrowych.