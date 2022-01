Kurator Nowak. W poszukiwaniu straconego rozumu

Rynek

Czebol Orlen. Ta fuzja jednak nie wypali?

W tle afery Daniela Obajtka trwa najdziwniejsza operacja gospodarcza w państwie PiS. PKN Orlen poszukuje zagranicznego konkurenta po to, by go sprowadzić do Polski i oddać mu część rynku paliw. Jaki ma w tym interes?