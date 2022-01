Koronawirus w Polsce. Przekroczyliśmy barierę 100 tysięcy zgonów na covid

Minister zdrowia Adam Niedzielski podał rano w TVN24 najnowsze dane dotyczące zakażeń i zgonów związanych z koronawirusem. Jak mówił, przekroczyliśmy barierę 100 tys. zgonów na covid od początku pandemii.

Jak powiedział minister Adam Niedzielski w programie „Rozmowa Piaseckiego” w TVN24, ostatniej doby odnotowano 11,4 tys. zakażeń koronawirusem oraz 493 zgony związane z zachorowaniem na covid. „Dzisiaj jest kolejny smutny dzień, ale dzień szczególny, bo przekroczyliśmy barierę 100 tys. zgonów covidowych” – dodał Niedzielski.

„Dzisiaj notujemy 11 400 nowych zakażeń. To podobne liczby do poprzedniego tygodnia, może troszkę mniejsze. W przypadku zgonów ta liczba jest większa niż tydzień temu, co pośrednio wynika z tego, że mamy za sobą dłuższy weekend. Odnotowano 493 zgony” – tłumaczył minister zdrowia w „Rozmowie Piaseckiego”.

Jego zdaniem w kolejnych dniach możemy spodziewać się systematycznych, choć nie tak dużych wzrostów zakażeń. Ale też mamy sytuację – wyjaśniał – „najtrudniejszą w porównaniu z innymi falami”.

„Mamy ponad 18 tys. hospitalizacji. Nigdy nie było sytuacji, żebyśmy z tak wysokiego poziomu mieli do czynienia z namacalnym ryzykiem nowej mutacji” – tłumaczył. I dodał: „Mamy moment pojawienia się omikrona tuż przy apogeum czwartej fali wariantu delta. Zupełnie inaczej było w krajach zachodnich, także w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej czarne scenariusze to liczby powyżej 100 tys. zakażeń dziennie, które są przerażające. To liczby nawet powyżej 200, 300 tys., ale to budowanie scenariuszy na bardzo konkretnych założeniach, które nie zawsze wiemy, czy są rzeczywiste. Staramy się przygotować na każdy scenariusz”.

Niedzielski był też pytany o sytuację małopolskiej kurator Barbary Nowak, która szczepienia na koronawirusa nazwała eksperymentem. Powiedziała to urzędniczka nominowana przez władzę PiS i Solidarnej Polski na kluczowe stanowisko w oświacie.

Pojawiło się wiele głosów wzywających do jej dymisji, także w samym PiS. A skończyło się na wezwaniu na dywanik do wojewody, czyli na braku realnych konsekwencji za sianie bredni w sprawie, od której zależy ludzkie zdrowie i życie. Na sugestię, że Nowak powinna ponieść realną odpowiedzialność, minister edukacji Przemysław Czarnek stwierdził m.in.: „Dobrze, żeby każdy meblował swój resort”.

„Zdania nie zmieniłem, ale to nie moja decyzja. To decyzja, którą podejmuje m.in. pan minister Czarnek, który wie, że decyzja o niezwolnieniu takiego urzędnika to odpowiedzialność. Ja nie wyobrażam sobie, żeby inspektor sanitarny czy dyrektor NFZ z mojego resortu wypowiadał się na temat polityki edukacyjnej w Polsce. To nietakt. Kurator Nowak absolutnie powinna zostać zwolniona” – mówił dziś w TVN24 Niedzielski.

Czy będą obowiązkowe szczepienia?

„Sprawa kurator Nowak pokazuje, że dialog jest bardzo trudny. Wyznajemy nieco inne systemy wartości co do tego, jak wygląda obrona życia ludzkiego, obrona w sytuacji skrajnej pandemii. Ja wyznaję prymat ochrony życia i zdrowia ludzkiego, a nie chwilowej potrzeby przypodobania się” –kontynuował Niedzielski.

I dodał jednocześnie: „Być może zaskoczę pana redaktora, ale kierownictwo polityczne Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie zwolennikiem obowiązkowych szczepień. Myślę, że nie trzeba ich przekonywać, w sensie kierownictwa, tylko trzeba przekonywać tych niedowiarków, których jednak jest nie mało”.

