Mizerski na bis

Szacunek pacjenta do lekarza to ważna rzecz, dlatego z zadowoleniem odnotowuję kampanię Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod nazwą „Kultura szacunku”.

A zwłaszcza prezentowany w związku z nią slajd, który przypomina, że w szpitalu uniwersyteckim uczą się studenci z całego świata i apeluje do pacjentów: „Jeśli nie wyrażacie zgody na zbadanie przez studenta obcokrajowca, powiedzcie o tym z szacunkiem”.

Wiadomo, że nie każdy pacjent, jako Polak i katolik, ma ochotę być badany przez studenta obcego pochodzenia, zwłaszcza że często są to osoby czarne, brązowe lub żółte, co może tego pacjenta obrażać. Według pomysłodawców kampanii kontaktów z taką osobą jako Europejczycy mamy prawo odmawiać, ale powinniśmy to robić w sposób delikatny – bez niepotrzebnego wytykania tej osobie niepolskiego wyglądu, obrażania jej matki, obrzucania wyzwiskami, wykrzykiwania, żeby zabierała łapy, plucia na nią, poszturchiwania czy atakowania niebezpiecznym narzędziem.