O. Ludwik Wiśniewski: Mamy chory Kościół w chorym państwie

Ojciec Ludwik Wiśniewski o złej kondycji polskiego Kościoła, sekciarstwie i uwikłaniu w bieżącą politykę.

Zapiski mądrego mnicha, który w zaciszu celi spisuje swoje przemyślenia – tak notatki ojca Ludwika Wiśniewskiego opisał ks. Adam Boniecki we wstępie do dwutomowego wydania „Czarnego z Białym”, czyli „Zapisków niewygodnych” i „Zapisków niewiarygodnych”. Ojciec Ludwik Wiśniewski spisywał je od 1996 r., gdy wrócił do Polski po kilkuletnim pobycie w Petersburgu. Opisywał w nich zderzenia polskiego Kościoła z laickim światem, kreślił niebezpieczeństwa, jakie przed nim stoją, ostrzegał, przestrzegał i apelował.