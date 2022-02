Lepsi nie będą

Nie ma lepszego i gorszego PiS.

Na naszych oczach tworzy się nowa legenda o tym, jak w obliczu możliwej napaści Rosji na Ukrainę prezydent Duda z premierem Morawieckim chcą bohatersko zamykać ideologiczne fronty, naprawić sądownictwo, pogodzić się z Unią Europejską i USA. A przez to oni, i Polska, wracają do wielkiej gry, w zastępstwie – uwikłanej w związki z Kremlem – Niemiec i Francji. Jest zatem ten lepszy PiS i ten gorszy, do spółki z ministrem Ziobrą, a wielki arbiter Jarosław Kaczyński waha się, po której stronie stanąć.