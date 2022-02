Trybunał osobliwości

Głosami rządzącej koalicji i pięciu posłów Konfederacji sędzią konstytucyjnym został prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Na pewno ozdobi kolekcję niezwykłych postaci, jaką już udało się tej władzy zgromadzić w Trybunale Julii Przyłębskiej, nie ustępując w atrakcyjności Krystynie Pawłowicz czy Stanisławowi Piotrowiczowi.

To kolejna w jego życiu posada, którą zawdzięcza Zbigniewowi Ziobrze. To Ziobro przez ponad pół roku po zwolnieniu się miejsca w TK walczył, by zajął je Święczkowski – a nie kandydat wskazany przez PiS.