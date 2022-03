Chłopaki też płaczą

Coraz więcej mężczyzn korzysta z pomocy psychologicznej.

Młodzi mężczyźni są w znacznie trudniejszej sytuacji niż ich ojcowie, a tym bardziej dziadkowie. Maczystowskie wzory przekazywane z pokolenia na pokolenie nie tylko odchodzą do lamusa, ale są oprotestowywane i wyśmiewane. „Chłopaki nie płaczą” to dziś obciachowa maksyma, jeśli ktoś ją wypowiada na poważnie, to znaczy, że jest dziadersem do kwadratu.

Bycie opiekunem, dostarczycielem pensji, kimś, kto spala się w świecie zewnętrznym, wspina się po społecznej drabinie, bierze udział w budowaniu hierarchii w instytucjach, korporacjach, firmach nie jest już wyłącznie domeną mężczyzn.