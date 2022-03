Z życia sfer

W Przemyślu miała miejsce ofensywa narodowych sił kibolsko-dresiarskich, której celem było uwolnienie miasta od osób o ciemnym kolorze skóry.

Osoby te zalewają Przemyśl z dwóch kierunków jednocześnie: jedne przekraczają granicę polsko-ukraińską jako uchodźcy, drudzy przybywają z Niemiec w charakterze wolontariuszy. Już pierwszego dnia pobito grupę aktywistów z niemieckiego oddziału organizacji Humanity First, zmuszając ich do wycofania się. Atak był tak zmasowany, że miejscowa policja nie zdecydowała się interweniować, a Niemcom, którzy zwrócili się do niej o ochronę, poradzono, żeby ochraniali się sami.

Równocześnie z akcją przemyską ruszyły działania mające wyzwolić Polskę spod okupacji proszczepionkowców.