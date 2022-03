Ten czas wzbudza tak skrajne emocje, że o skakanie sobie do gardeł nietrudno.

Kiedy pisałyśmy w poprzednim felietonie o drgawkach kończącego się patriarchatu, nie sądziłyśmy, że załatwi on sobie taki staroświecki szoł. Że wyjadą czołgi, pociski wystrzelą, celując w niewinnych ludzi, zacznie się wygrażanie bronią nuklearną. A potem myśl – a jak miał odejść, skoro tylko tak potrafi? Brutalnie, krwawo, miażdżąc cywilów, żołnierzy, zwierzęta i infrastrukturę.

To próba narzucenia świata opartego na sztywnych podziałach – on z kałachem, ona do warzenia grochówki.