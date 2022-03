Polacy pomagają uchodźcom. Konfederacja czuje się pokrzywdzona

Polacy do niesienia pomocy politykom Konfederacji się nie garną.

Niektórzy uważają, że uchodźcy z Ukrainy mają obecnie w Polsce lepiej od Polaków, co jest sytuacją nie do przyjęcia. Dotknięta do żywego poczuła się m.in. grupa kibiców piłkarskich klubu Arka Gdynia, którego władze przekazały uchodźcom darmowe zaproszenia na najbliższy mecz ligowy. Nie godzą się oni na to, żeby uchodźcom, którzy przecież i tak są w Polsce bardzo miło przyjmowani, rozdawać jeszcze za darmo wejściówki, za które miejscowi kibice muszą płacić. Wiadomo, że jest wojna i Ukraińcom należy się pomoc, ale bez przesady.