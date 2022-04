Nie cackać się, pozwolić zgnić w celi. Ziobro zaostrza kary

Wracamy do PRL? Bezwzględne dożywocie zamiast niemożliwej do przywrócenia kary śmierci. Kara do 30 lat więzienia. Zaostrzenie najniższych wymiarów kar i ograniczenie możliwości ich zawieszania, żeby zmusić sądy do surowszego karania. Sejmowa komisja sprawiedliwości raźno pracuje nad projektem ministra Ziobry.

Prezentując ten projekt, Zbigniew Ziobro powiedział: „Dobre prawo dające poczucie sprawiedliwości nie może pobłażać sprawcom najcięższych zbrodni”. Jakby pobłażało: Polska przoduje w Unii w liczbie więźniów w proporcji do liczby ludności. Już po rozpoczęciu prac nad projektem, wykorzystując wojnę w Ukrainie, Ziobro zapowiedział dodanie przepisów w rodzaju „szpieg+”: zaostrzenie kary za szpiegostwo, poszerzenie jego definicji na m.in. „działania maskujące działalność szpiegowską” i dodanie nowego przestępstwa, w sam raz dla dziennikarzy: „pozyskiwanie informacji godzących w interesy państwa polskiego m.