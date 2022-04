Próbka ratunku

Kultura, gdzie w szprychy koła przemocy toczącego się od pokoleń wsadzi się kij, ma szansę na coś w rodzaju równości.

Próbka kremu wyglądała banalnie i Grażyna nie zwróciłaby na nią uwagi, gdyby nie to, że ekspedientka, wręczając ją, powiedziała: „Zanim pani użyje, proszę przeczytać, co tam jest napisane. Uważnie”. Powiało marketingowym suspensem. Na opakowaniu widniały wyłącznie cyfry zaczynające się od kodu darmowej infolinii. Nachalna opowieść o produkcie? Ale to było co innego. Z tyłu małymi literami wyjaśniano, że numer telefonu nie jest nazwą marki, tylko darmową linią, pod którą można zadzwonić, gdy ktoś padnie ofiarą przemocy małżeńskiej.