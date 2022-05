Z życia sfer

Mamy wojnę w Ukrainie, inflację, drożyznę, a do tego Niemcy wykupują nam olej słonecznikowy; zresztą nie tylko, bo prezydent Łukaszenka w przemówieniu z okazji Wielkanocy alarmował, że w Polsce i krajach bałtyckich brakuje kaszy i soli.

Co się z tą kaszą i solą stało, nie ujawnił, ale wystarczy posłuchać, co o Niemcach mówią Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, żeby nie mieć wątpliwości, że to oni za tym stoją, bo są antypolscy i chcą za wszelką cenę dominować w Europie.

Z powodu braku kaszy i soli Łukaszence, który jest ciepłym człowiekiem, żal Polaków. „Byli tacy szczęśliwi, tacy weseli, żyli w takim bogatym świecie” – mówił, tymczasem teraz „stoją wzdłuż granicy i proszą nas, żebyśmy ich wpuścili na Białoruś, żeby mogli kupić przynajmniej kaszę gryczaną”.