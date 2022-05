Sny prezesa o potędze

Coraz częściej pisze się o możliwej zmianie ordynacji wyborczej, którą chce wprowadzić PiS, by zwiększyć swoje szanse na zachowanie władzy lub przynajmniej osłabić skalę ewentualnego zwycięstwa dzisiejszej opozycji. Jak donoszą dziennikarze, Jarosław Kaczyński nie tylko chce zmniejszyć okręgi wyborcze (co skutkuje wzmocnieniem partii dużych), ale także ma zamiar manipulować przy ich granicach w taki sposób, by pomóc swojej partii, a uderzyć w oponentów (proceder znany jako gerrymandering).