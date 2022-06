Jak wygląda prawdziwa ofiara?

Polska ulica staje się wielojęzyczna. Oprócz języka rodzimego w autobusach i tramwajach słychać ukraiński, rosyjski, angielski.

W warzywniaku młoda kobieta wskazuje pomidory i prosi o „four tomatoes”. Wcześniej rozmawiała przez telefon po ukraińsku. I chociaż kolor skóry przechodniów pozostaje niemal wyłącznie biały, czuje się dynamikę wielokulturowości.

Do polskich miast wraca tradycja różnorodności, choć odradza się metodą „dwa kroki do przodu, jeden w tył”. W sklepie osiedlowym dwie sąsiadki wskazują młodą kobietę z dzieckiem na rękach: „Patrz, jaka wystrojona! To tak się nosi uciekinierka z wojny?